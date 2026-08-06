La Fédération Française d'ULM recrute

Article publié le 20 octobre 2025 par David Dagouret

Les postes à pouvoir sont les suivants : chargé(e) de missions assurances, directeur/rice administratif/ve et agent d'accueil.

La Fédération Française d’ULM a annoncé recruter de nouveaux profils pour renforcer son équipe et accompagner le développement du mouvement ULM en France. Plusieurs postes sont à pourvoir :

Chargé(e) de missions assurances

Directeur/rice administratif/ve

Agent d'accueil

Pour postuler rendez-vous sur le site de la fédération : https://www.ffplum.fr/la-federation/nous-rejoindre

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