Actualité aéronautique
Latam Airlines signe un accord avec Embraer pour l'acquisition d'E195-E2
Article publié le 15 octobre 2025 par David Dagouret
Cet accord porte sur l'achat de 24 achats fermes et 50 options. Les livraisons débuteront au second semestre 2026.
LATAM Airlines Group S.A. et ses filiales ont annoncé un accord avec Embraer pour l'acquisition d'un maximum de 74 avions monocouloirs Embraer E195-E2. La commande comprend 24 achats fermes et 50 options. Les livraisons débuteront au second semestre 2026, initialement pour LATAM Airlines Brasil, et pourraient ensuite être assurées par d'autres filiales du groupe LATAM Airlines.
La commande ferme de 24 appareils est évaluée à environ 2,1 milliards de dollars américains au prix catalogue.
Les E195-E2 rejoindront la flotte actuelle de 362 appareils du groupe LATAM Airlines, dont 283 Airbus monocouloirs, trois Airbus gros-porteurs loués à court terme, 56 Boeing gros-porteurs et 20 Boeing cargos.
Sur le même sujet
- 27/04Clap de fin pour la compagnie Air Antilles
- 27/04 SUM Air commande jusqu’à huit ATR 72-600
- 27/04 beOnd lance une nouvelle liaison entre Paris et Malé dès décembre 2026
- 27/04 Air Canada reçoit son premier Airbus A321 XLR
- 24/04 Douze aéroports français reçoivent le label aérobio
- 24/04 Embraer : Essais hivernaux réussis pour le KC-390 en Suède
- 24/04 Abelo confirme 3 ATR 72-600 supplémentaires
- 23/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Turkish Airlines Flight Academy commande 10 Cessna Skyhawk supplémentaires
- 23/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Première commande ferme pour l'INTEGRAL S d'AURA AERO
- 23/04 Airbus achève la fabrication de la première porte de soute du pont principal de l'A350F en Espagne
- 22/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Tecnam a annoncé le lancement officiel de la mise à niveau P2010 MkIII
- 22/04 AERO Friedrichshafen 2026 : AURA AERO dévoile la nouvelle cabine d’ERA
- 22/04 Salon AERO Friedrichshafen 2026 a ouvert ses portes
- 22/04 Continental Aerospace Technologies™ présente son programme FastTrack Engine
- 21/04Crise à la FFPLUM : démission du président et réorganisation en cours
- 20/04 Air Canada fête 75 ans de présence en France
- 20/04 Déploiement de quatre RAFALE pour la surveillance et la défense de l’espace aérien des pays baltes
- 20/04 Premier anniversaire de la ligne Paris-Kuala Lumpur
- 20/04 Le premier Gripen E "Made in Brazil" sort des usines Embraer
- 17/04 Air France : 25 ans de liaison Train-Avion Bruxelles-Paris CDG