Latam Airlines signe un accord avec Embraer pour l'acquisition d'E195-E2

Article publié le 15 octobre 2025 par David Dagouret

Cet accord porte sur l'achat de 24 achats fermes et 50 options. Les livraisons débuteront au second semestre 2026.

LATAM Airlines Group S.A. et ses filiales ont annoncé un accord avec Embraer pour l'acquisition d'un maximum de 74 avions monocouloirs Embraer E195-E2. La commande comprend 24 achats fermes et 50 options. Les livraisons débuteront au second semestre 2026, initialement pour LATAM Airlines Brasil, et pourraient ensuite être assurées par d'autres filiales du groupe LATAM Airlines.

La commande ferme de 24 appareils est évaluée à environ 2,1 milliards de dollars américains au prix catalogue.

Les E195-E2 rejoindront la flotte actuelle de 362 appareils du groupe LATAM Airlines, dont 283 Airbus monocouloirs, trois Airbus gros-porteurs loués à court terme, 56 Boeing gros-porteurs et 20 Boeing cargos.

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