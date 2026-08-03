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Latam Airlines signe un accord avec Embraer pour l'acquisition d'E195-E2

Média publié le 15 octobre 2025 - Source : LATAM Airlines

Latam Airlines signe un accord avec Embraer pour l'acquisition d'E195-E2

© Latam Airlines

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