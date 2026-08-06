Actualité aéronautique
Le Bristrell B23 reçoit sa certification FAA
Article publié le 20 octobre 2025 par David Dagouret
Le constructeur tchèque BRM Aero franchit une nouvelle étape avec la certification FAA du Bristell B23, désormais reconnu par les deux principales autorités aéronautiques mondiales.
BRM AERO, fabricant de Bristell Aircraft, a annoncé que le Bristell B23 a reçu la certification de type de la Federal Aviation Administration (FAA) en vertu de la réglementation Part 23, complétant la certification EASA CS-23 existante de l'avion.
Le Bistrell B23 est désormais homologuée par les deux principales autorités aéronautiques internationales. Plus de 1 100 appareils Bristell ont été livrés sur quatre continents depuis 2009.
La société prévoit d'étendre la certification à l'ensemble de sa gamme B23, y compris les variantes Rotax 912iS, 915iS, 916iS et IFR.
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