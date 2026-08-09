Actualité aéronautique

Le Cessna Citation CJ3 Gen2 reçoit sa certification de type de la FAA

Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret

Après 445 heures d'essais en vol, l'avion léger devrait entrer en service cette année. 

Cessna Citation CJ3 Gen 2

Cessna Citation CJ3 Gen 2

© Cessna

Textron Aviation Inc a annoncé que le Cessna Citation CJ3 Gen2 avait obtenu la certification de type de la Federal Aviation Administration (FAA). Après 445 heures d'essais en vol, l'avion léger devrait entrer en service cette année. 

Le jet léger est doté d'un système avionique avec le logiciel et le matériel Garmin G3000 comprenant : 

  • Les automanettes Garmin
  • Système de vision amélioré (EVS) en option
  • Interface intuitive à écran tactile
  • GDL60 pour la connectivité des aéronefs

Le Cessna Citation CJ3 Gen2 dispose d'une autonomie maximale de 2 040 nm et d'une charge utile de 2 500 kg.

cessna

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