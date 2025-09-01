Résultats financiers de Korean Air pour le troisième trimestre 2025

Article publié le 30 octobre 2025 par David Dagouret

La compagnie sud coréenne a enregistré un chiffre d'affaires de 4 008,5 milliards de wons sud-coréens (soit 2,74 milliards d’euros) pour le troisième trimestre 2025, un chiffre en baisse par rapport à l'année précédente

Korean Air a déclaré un chiffre d'affaires de 4 008,5 milliards de wons sud-coréens (soit 2,74 milliards d’euros) pour le troisième trimestre 2025, soit une baisse de 232,3 milliards de wons sud-coréens par rapport à l'année précédente, principalement due à l'augmentation de la capacité dans l'ensemble du secteur et à la concurrence sur les tarifs.

Bien que les coûts du carburant aient diminué, les dépenses d'exploitation globales ont augmenté en raison de la hausse des coûts d'amortissement, de maintenance et d'exploitation. Cela s'est traduit par un bénéfice d'exploitation de 376,3 milliards de wons sud-coréens (226 millions d’euro), soit une baisse de 242,3 milliards de wons sud-coréens par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires du transport de passagers au troisième trimestre s'est élevé à 2 421,1 milliards de wons (1,4 millions d’euros), soit une baisse de 196,2 milliards de wons par rapport à l'année précédente. Cette baisse est attribuée au changement de date des vacances de Chuseok (de septembre 2024 à octobre 2025) et à des variables temporaires de la demande, notamment le durcissement des réglementations d'entrée aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires du transport de fret s'est élevé à 1 066,7 milliards de wons (soit 642 milliers d’euros) soit une baisse de 53,1 milliards de wons par rapport à l'année précédente. Malgré un léger ralentissement du marché mondial du fret aérien dans un contexte de risque croissant de droits de douane américains, la compagnie aérienne a maintenu une rentabilité stable en ajustant de manière flexible ses itinéraires en fonction des changements tarifaires et des fluctuations de la demande.

Pour le quatrième trimestre, Korean Air prévoit une amélioration de ses performances sur l'ensemble de son réseau passagers, grâce aux longues vacances de Chuseok en octobre et à la saison touristique de fin d'année. La compagnie aérienne prévoit de maximiser sa rentabilité grâce à une gestion flexible de ses capacités, en particulier vers les destinations hivernales populaires.

Les perspectives pour l'activité fret au quatrième trimestre restent mitigées, les prévisions pour la saison de consommation de fin d'année étant contrebalancées par un éventuel ralentissement de la demande en raison des tensions commerciales actuelles. Korean Air se concentrera sur une gestion agile de sa capacité, en captant le fret à forte valeur ajoutée et en sécurisant la demande du commerce électronique.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a testé la compagnie sud coréenne lors d'une liaison vers Séoul en août dernier, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/09/a-la-decouverte-de-korean-air-retour-dexperience-sur-la-ligne-paris-seoul

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