Actualité aéronautique

Riyadh Air annonce ses premiers vols à Londres

Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret

La compagnie d'Arabie Saoudite annonce également son programme de fidélisation "Sfeer".

Boeing 787-9 Dreamliner Riyadh Air

Boeing 787-9 Dreamliner Riyadh Air

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Boeing 787-9 Dreamliner Riyadh Air

Riyadh Air, le nouveau transporteur national d'Arabie Saoudite, a annoncé l'ouverture de ses premiers vols quotidiens vers l'aéroport de Londres Heathrow (LHR) le 26 octobre.

À partir du 26 octobre, Riyadh Air lancera des vols quotidiens entre Riyadh et l'aéroport de Londres Heathrow (LHR) à bord de son avion désigné, "Jamila".

La compagnie d'Arabie Saoudite annonce également son programme de fidélisation "Sfeer". Sfeer, qui signifie "ambassadeur" en arabe et se confond avec le mot anglais "sphere". Les membres de Sfeer pourront partager leurs points de niveau au sein de leur communauté. L'adhésion à Sfeer est désormais possible via www.riyadhair.com, et les premiers adhérents seront reconnus comme "The Founders", qui bénéficieront d'un accès prioritaire aux réservations sur les futurs vols.

En tant que "fondateurs", les premiers adhérents bénéficient d'un accès prioritaire aux réservations sur les futurs vols. Tous les membres de Sfeer peuvent profiter du Wi-Fi gratuit à bord.

riyadh

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