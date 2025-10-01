Royal Thai Air Force commande l'Airbus A330 MRTT+

Article publié le 16 octobre 2025 par David Dagouret

L'avion devrait entrer en conversion militaire au centre A330 MRTT de Getafe, en Espagne, en 2026, avec une livraison finale au client en 2029.

La Royal Thai Air Force (RTAF) a commandé un Airbus A330 Multi Role Tanker Transport Plus (MRTT+). Cette évolution, basée sur l'A330neo et issue de l'A330 MRTT, sera équipée d'un système de ravitaillement à jet et à rampe, ainsi que d'une perche. Le kit d'évacuation médicale Airbus est également inclus et sera proposé en configuration cabine VVIP.

L'avion devrait entrer en conversion militaire au centre A330 MRTT de Getafe, en Espagne, en 2026, avec une livraison finale au client en 2029.

Lancé au salon aéronautique de Farnborough 2024, l'A330 MRTT+ intègre les innovations de l'avion de ligne commercial A330-800 et notamment les moteurs Rolls-Royce Trent 7000. La masse maximale au décollage est portée à 242 tonnes (contre 233 tonnes auparavant).

Conservant 95 % de similarité de cellule avec la flotte actuelle d'A330 MRTT, l'A330 MRTT+ garantit un processus de formation commun et l'accès à un réseau de maintenance mondial.

L'A330 MRTT a été commandé par l'Australie, le Canada, la France, la Flotte multinationale MRTT de l'OTAN (MMF), l'Arabie saoudite, Singapour, la Corée du Sud, l'Espagne, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni. À ce jour, 85 appareils ont été commandés par 11 clients.

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