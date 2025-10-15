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Royal Thai Air Force commande l'Airbus A330 MRTT+

Média publié le 15 octobre 2025 - Source : Airbus

Royal Thai Air Force commande l'Airbus A330 MRTT+

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