Article publié le 22 octobre 2025 par David Dagouret

Ces nouvelles lignes depuis Kigali seront lancées à compter du 1er décembre 2025.

RwandAir a annoncé le lancement de sa nouvelle connexion entre Kigali, au Rwanda, vers Zanzibar et Mombasa, à compter du 1er décembre 2025.

Les vols seront opérés quatre fois par semaine : les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à bord d’un Boeing B737. Cette liaison marque le retour de RwandAir à Mombasa, où elle avait cessé ses opérations en 2019, tout en introduisant Zanzibar comme nouvelle destination. Grâce à cette expansion, RwandAir dessert désormais trois destinations en Tanzanie et deux au Kenya.

Le vol WB 444 quittera Kigali à 9h50 pour arriver à Zanzibar à 12h50. Après une courte escale, il repartira de Zanzibar à 13h40 pour atterrir à Mombasa à 14h35. Pour le trajet retour, le vol WB 445 décollera de Mombasa à 17h10 et arrivera à Zanzibar à 18h05. Enfin, le vol repartira de Zanzibar à 19h00 pour une arrivée prévue à Kigali à 20h00.

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