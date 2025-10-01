Sortie de piste d’un Airbus A320 d’Azerbaijan Airlines à Saint-Pétersbourg

Article publié le 20 octobre 2025 par David Dagouret

L’appareil, immatriculé 4K-AZ84, a terminé sa course dans l’herbe au-delà de la piste 28R.

Un Airbus A320 de la compagnie Azerbaijan Airlines a effectué une sortie de piste ce lundi à l’aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg. L’appareil, immatriculé 4K-AZ84, a terminé sa course dans l’herbe au-delà de la piste 28R.

L’avion effectuait le vol AHY020 à destination de Bakou, en Azerbaïdjan, lorsqu’un problème technique au niveau du train d’atterrissage a été signalé peu après le décollage. Par mesure de sécurité, les pilotes ont choisi de rester en vol durant près de trois heures afin de consommer une partie du carburant avant d’entamer l’atterrissage.

Lors de la manœuvre, l’appareil s’est posé mais n’a pas réussi à s’immobiliser avant la fin de la piste, terminant sa course dans l'herbe. Les 155 passagers et membres d’équipage ont été évacués sans incident et aucun blessé n’a été signalé.

Une enquête technique a été ouverte afin de déterminer les causes précises de l’incident.

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