Sortie de piste d’un Boeing 747 cargo à Hong Kong

Article publié le 20 octobre 2025 par David Dagouret

Un Boeing 747-400 cargo exploité par la compagnie turque Air ACT Airlines a quitté la piste lors de son atterrissage à l’aéroport international de Hong Kong, terminant sa course dans la mer.

Un Boeing 747-400 cargo exploité par la compagnie turque Air ACT Airlines a quitté la piste lors de son atterrissage à l’aéroport international de Hong Kong, terminant sa course dans la mer.

L’appareil, immatriculé TC-ACF, effectuait le vol EK9788 pour le compte d’Emirates SkyCargo en provenance de Dubaï. L’incident s’est produit à l’atterrissage sur la piste 07R de l’aéroport.

Selon les premières informations, l’avion aurait dévié sur la gauche de la piste avant de heurter un véhicule de service, projetant ce dernier dans l’eau. Deux personnes se trouvaient à bord du véhicule et sont actuellement portées disparues.

Les quatre membres d’équipage du Boeing 747 ont pu être évacués sains et saufs. Les autorités locales ont immédiatement lancé une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Des opérations de recherche et de récupération sont en cours autour du site de l’incident, tandis que la piste concernée a été temporairement fermée afin de permettre l’intervention des secours et des enquêteurs.

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