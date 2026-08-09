TARMAC Aerosave recycle quatre Airbus A320neo

Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret

Depuis juin 2025, TARMAC Aerosave a recyclé quatre Airbus A320neo, sortis de la flotte GoAir, pour le compte de leur propriétaire actuel, AerFin.

TARMAC Aerosave vient de démanteler et de recycler quatre Airbus A320neo, pour le compte d'AerFin. Dans le cadre d'un nouveau contrat avec ce client régulier, d'autres avions d'AerFin devraient être recyclés d'ici la fin 2025.

Depuis juin 2025, TARMAC Aerosave a recyclé quatre Airbus A320neo, sortis de la flotte GoAir, pour le compte de leur propriétaire actuel, AerFin, partenaire britannique qui va se charger de distribuer les pièces sur le second marché. Chacun de ces démantèlements a permis de récupérer 1 400 pièces parmi les plus demandées sur le marché.

Ces chantiers se déroulent selon les quatre phases du processus de recyclage de TARMAC Aerosave :

Une fois l'avion pris en compte, la première étape consiste à en vidanger les fluides, carburant et hydraulique. Ensuite, il s'agit de déposer les pièces demandées par le client. Ces pièces sont ensuite soigneusement étiquetées, enregistrées et stockées jusqu'à livraison. La troisième étape s'appelle "verdissage", car elle rend à la cabine son aspect vert de sa construction, avant son aménagement. Les sièges, compartiments bagages, moquettes, câbles, panneaux d'habillage, systèmes de divertissement sont démontés et triés, jusqu'à la moindre visserie. Enfin, une fois la cabine, le cockpit et les soutes entièrement vidés, le fuselage et les ailes sont découpés, leurs matériaux triés avant envoi dans les filières de recyclage.

AerFin est un client de longue date de TARMAC Aerosave, depuis le premier recyclage d'un Airbus A340 il y a dix ans, jusqu'aux sept A330 recyclés en 2024 et ces quatre A320neo. D'autres chantiers devraient être confiés par AerFin à TARMAC Aerosave d'ici la fin 2025.

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