Thales signe deux contrats avec Indigo

Article publié le 4 octobre 2025 par David Dagouret

Le nouveau contrat de 11 ans assurera la maintenance de la flotte actuelle d’IndiGo.

Thales et IndiGo ont signé un contrat de maintenance couvrant les 430 Airbus A320 de la compagnie, ainsi que 800 appareils supplémentaires de la famille A32X qui feront l’objet d’une future commande.

Dans le cadre de ce contrat d’une durée de 11 ans, Thales fournira à IndiGo des services de réparation spécialisés pour les composants avioniques, avec le programme « Avionics-By-The-Hour » de Thales avec une solution complète de gestion des pièces de rechange, assurant la disponibilité des composants critiques afin de minimiser les temps d’immobilisation des avions. Associé au programme « Repair-By-The-Hour » qui garantit une maintenance rapide de l’avionique, cela permettra à IndiGo d’accroitre la disponibilité de sa flotte et d’accélérer les réparations.

Ces réparations seront pour la plupart gérées dans les nouvelles installations MRO de pointe de Thales implantées à Gurugram, à proximité de l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi.

IndiGo a par ailleurs prolongé son contrat de 5 ans avec AvioBook, une société du Groupe Thales, pour prolonger l’utilisation de l’AvioBook Flight, la seule Electronic Flight Bag actuellement autorisée par la Direction générale de l’aviation civile en Inde (DGCA).

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