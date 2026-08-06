Actualité aéronautique
United reçoit la certification de la FAA pour son premier avion de ligne équipé de Starlink
Article publié le 20 octobre 2025 par David Dagouret
United a finalisé l’installation des équipements sur son premier Boeing 737-800.
United a annoncé que la FAA avait certifié son premier avion de ligne équipé de Starlink, avec un premier vol commercial qui a eu lieu le 15 octobre. Cette certification intervient moins de cinq mois après le premier vol commercial opéré par United avec un avion régional Embraer 175 équipé de Starlink, et moins d’un an après la signature par United du plus important accord du secteur avec SpaceX, visant à proposer gratuitement aux membres MileagePlus le Wi-Fi rapide et fiable de Starlink sur l’ensemble de sa flotte principale et régionale.
La FAA a approuvé la modification du certificat de type supplémentaire (STC) de Starlink pour le Boeing 737-800 afin d’y inclure la flotte de United. La compagnie a finalisé l’installation des équipements sur son premier avion de ligne et prévoit que le premier vol commercial équipé de Starlink qui a été opéré le 15 octobre au départ de Newark/New York à bord d’un Boeing 737-800.
Le premier vol régional équipé de Starlink a eu lieu en mai 2025, et United a depuis installé cette technologie sur plus de la moitié de sa flotte régionale.
Sur le même sujet
- 06/08 La Colombie commande deux Embraer KC-390 Millennium
- 06/08 Icelandair loue 6 Airbus A320neo supplémentaires chez Aircastle
- 03/08 Daher livre le premier TBM 980 au Brésil
- 03/08 La FAA certifie le Boeing 737 Max 7 pour le service commercial
- 03/08La nouvelle réglementation de la formation des instructeurs ULM entrera en vigueur en février 2027
- 30/07 Emirates recrute son personnel de cabine dans 5 villes françaises en août
- 30/07 Aircalin confirme son Paris – Nouméa via Bangkok et attend son premier A350-900
- 30/07 Transformation de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur
- 30/07 Farnborough 2026 : BermudAir commande 10 Airbus A220
- 29/07 Emirates et Bulgari dévoilent leur nouvelle collection 2026 de trousses de voyage
- 29/07 La DGA réceptionne le 50e et dernier Mirage 2000D rénové à mi-vie
- 29/07 Embraer décroche la triple certification pour le Praetor 500E
- 29/07 SAS commande 18 Airbus A330-900 pour sa flotte long-courrier
- 29/07 Air Peace prend livraison de son premier Embraer E175 neuf
- 29/07 Air France confie ses salons CDG au chef Yves Camdeborde
- 28/07 Le Beluga ST 4 prend sa retraite au musée Aeroscopia
- 28/07Le premier Airbus A350-1000ULR du Project Sunrise arrive à Toulouse après un vol record de plus de 24 heures depuis Melbourne
- 28/07 easyJet ouvre deux nouvelles lignes depuis Lille et Strasbourg cet hiver
- 28/07 La Compagnie prolonge sa ligne Nice – New York cet hiver 2026/2027
- 28/07 Airbus a inauguré une deuxième ligne d'assemblage final de la famille A320 à Toulouse