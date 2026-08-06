United reçoit la certification de la FAA pour son premier avion de ligne équipé de Starlink

Article publié le 20 octobre 2025 par David Dagouret

United a finalisé l’installation des équipements sur son premier Boeing 737-800.

United a annoncé que la FAA avait certifié son premier avion de ligne équipé de Starlink, avec un premier vol commercial qui a eu lieu le 15 octobre. Cette certification intervient moins de cinq mois après le premier vol commercial opéré par United avec un avion régional Embraer 175 équipé de Starlink, et moins d’un an après la signature par United du plus important accord du secteur avec SpaceX, visant à proposer gratuitement aux membres MileagePlus le Wi-Fi rapide et fiable de Starlink sur l’ensemble de sa flotte principale et régionale.

La FAA a approuvé la modification du certificat de type supplémentaire (STC) de Starlink pour le Boeing 737-800 afin d’y inclure la flotte de United. La compagnie a finalisé l’installation des équipements sur son premier avion de ligne et prévoit que le premier vol commercial équipé de Starlink qui a été opéré le 15 octobre au départ de Newark/New York à bord d’un Boeing 737-800.

Le premier vol régional équipé de Starlink a eu lieu en mai 2025, et United a depuis installé cette technologie sur plus de la moitié de sa flotte régionale.

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