Volotea renforce sa présence à Bordeaux en 2026

Article publié le 28 octobre 2025 par David Dagouret

Deux nouvelles destinations, Séville et Valence, viendront enrichir le réseau de Volotea et seront au cœur du programme de vols estival en 2026.

Volotea a annoncé renforcer sa présence à Bordeaux pour l'année 2026. La compagnie offrira près d'1,5 million de sièges (+20 % vs 2025, avec une offre de 1,2 million de sièges). Deux nouvelles destinations, Séville et Valence, viendront enrichir le réseau de Volotea et seront au cœur du programme de vols estival en 2026.

En 2025, Volotea a basé un troisième Airbus A320 sur l'aéroport de Bordeaux, permettant la création d’environ 30 emplois directs et l'ouverture de 12 nouvelles routes au départ de l’Aéroport de Bordeaux cette année (Barcelone, Séville, Minorque, Alicante, Valence, Alghero, Agadir, Bari, Malte, Marseille, Bruxelles-Charleroi et Prague).

Volotea propose désormais 39 destinations à travers 10 pays (Algérie, Belgique, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Maroc et République Tchèque).

En 2025 Volotea a transporté près de 800 000 passagers transportés jusqu’à fin septembre (+ 39 % vs 2024) avec un taux de remplissage de 90 %.

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