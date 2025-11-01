Air Algérie a pris livraison de son premier Airbus A330neo

Article publié le 19 novembre 2025 par David Dagouret

Air Algérie devrait recevoir 7 A330neo supplémentaires et deviendra le plus grand opérateur de ce type d'appareil en Afrique.

Air Algérie a pris livraison, le 14 novembre, de son premier Airbus A330-900, marquant ainsi une étape importante dans la modernisation de sa flotte long-courrier et dans son partenariat de longue date avec Airbus. L'A330-900 jouera un rôle clé dans les projets d'expansion d'Air Algérie au départ d'Alger, en permettant le lancement de nouvelles liaisons transatlantiques et asiatiques.

Air Algérie devrait recevoir 7 A330neo supplémentaires et deviendra le plus grand opérateur de ce type d'appareil en Afrique. L'A330neo d'Air Algérie est configuré en une cabine confortable à trois classes avec 18 sièges entièrement inclinables en classe affaires, 24 en classe premium économique et 266 en classe économique.

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