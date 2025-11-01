Actualité aéronautique
Air Astana commande des Boeing 787 Dreamliner
Article publié le 10 novembre 2025 par David Dagouret
Cet accord portant sur des appareils 787-9 supplémentaires permettra à Air Astana d'étendre ses opérations.
Boeing et Air Astana ont annoncé que la compagnie aérienne nationale kazakhe allait acquérir jusqu'à 15 787 Dreamliner afin de développer et de moderniser sa flotte. Cet accord portant sur des appareils 787-9 supplémentaires permettra à Air Astana d'étendre ses opérations.
Lorsque la commande sera finalisée et publiée sur le site Web de Boeing consacré aux commandes et aux livraisons, il s'agira du plus important achat d'avion jamais effectué par Air Astana. Avec trois autres avions 787-9 qui seront livrés par l'intermédiaire de loueurs, la flotte de 787 d'Air Astana atteindra 18 avions 787-9 afin de renforcer ses capacités long-courriers.
Air Astana exploite actuellement trois Boeing 767 gros-porteurs sur un réseau reliant le Kazakhstan à des destinations en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.
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