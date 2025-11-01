Air China Cargo commande des Airbus A350F

Article publié le 20 novembre 2025 par David Dagouret

En signant un contrat d'achat de six Airbus A350F, Air China Cargo devient ainsi le premier client de cet appareil en Chine continentale.

Air China Cargo a signé un contrat d'achat pour six A350F, devenant ainsi le premier client à commander le tout nouvel Airbus A350F en Chine continentale.

Depuis juin 2025, la compagnie exploite tous ses avions cargo dans le nord, l'est, le sud et le sud-ouest de la Chine. Elle a également ouvert 25 liaisons cargo vers les principales régions et villes du monde, notamment en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient.

Fin octobre 2025, la famille A350 avait remporté 1 445 commandes auprès de 63 clients dans le monde, dont 74 pour le tout nouvel A350F auprès de 12 clients.

Sur le même sujet