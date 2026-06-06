Air Corsica lance une liaison Dole-Ajaccio

Article publié le 25 novembre 2025 par David Dagouret

Cette nouvelle ligne sera lancée pour l'été 2026.

Après douze années de succès pour la ligne Dole–Bastia, Air Corsica et Edeis Aéroports annoncent l’ouverture d’une nouvelle liaison estivale entre Dole et Ajaccio à compter de l’été 2026.

Les vols seront opérés chaque mercredi du 1er juillet au 26 août 2026 en ATR 72-600.

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