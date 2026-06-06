Actualité aéronautique

Air Corsica lance une liaison Dole-Ajaccio

Article publié le 25 novembre 2025 par David Dagouret

Cette nouvelle ligne sera lancée pour l'été 2026.

ATR Air Corsica

ATR Air Corsica

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Après douze années de succès pour la ligne Dole–Bastia, Air Corsica et Edeis Aéroports annoncent l’ouverture d’une nouvelle liaison estivale entre Dole et Ajaccio à compter de l’été 2026. 

Les vols seront opérés chaque mercredi du 1er juillet au 26 août 2026 en ATR 72-600.

Air Corsica

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