Air France-KLM prévoit plus de 1 000 recrutements en CDI au sein de sa division maintenance d’ici fin 2027

Article publié le 18 novembre 2025 par David Dagouret

Plus de 1 000 recrutements supplémentaires sont attendus d’ici fin 2027, notamment à Paris-Orly où Air France-KLM a inauguré en 2023 un nouvel atelier dédié à l’entretien des moteurs.

Air France-KLM a annoncé prévoir le recrutement de plus de 1 000 employés en CDI au sein de sa division maintenance d’ici fin 2027.

Si le Groupe Air France-KLM est connu pour son activité de transport de passagers, il est également un acteur de premier plan en matière de transport de marchandises et de maintenance aéronautique.

Depuis 2022, Air France-KLM Engineering & Maintenance a ainsi recruté près de 500 nouveaux collaborateurs par an en CDI en France. Plus de 1 000 recrutements supplémentaires sont attendus d’ici fin 2027, notamment à Paris-Orly où Air France-KLM a inauguré en 2023 un nouvel atelier dédié à l’entretien des moteurs de dernière génération, consommant moins de carburant et dont l’empreinte sonore est réduite de jusqu’à 50%. Fruit d’un investissement de près de 30 millions d’euros soutenu par l’Etat et la Région Ile-de-France, cet atelier illustre à la fois l’engagement d’Air France-KLM à réduire l’impact de ses activités et à soutenir l’emploi dans le sud de l’Ile-de-France.

Air France-KLM Engineering & Maintenance propose chaque année 350 contrats d’alternance et 300 stages permettant aux jeunes de se former et d’acquérir des compétences particulièrement recherchées en lien avec les domaines d’expertise d’Air France-KLM Engineering & Maintenance : l’entretien des cellules (structure des avions), la maintenance des moteurs, le support des équipements (électroniques, mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, aérostructure, etc.) et la logistique.

Toutes les offres d’emploi (CDI, alternance et stage) sont à retrouver sur : https://www.recrutement.airfrance.com/

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