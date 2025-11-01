Airbus dévoile le premier A350-1000 ULR de Qantas

Article publié le 10 novembre 2025 par David Dagouret

Doté d’un réservoir additionnel de 20 000 litres et de systèmes optimisés, l’appareil pourra voler jusqu’à 22 heures d’affilée.

Airbus et Qantas ont dévoilé les premières images de l’A350-1000 ULR (Ultra Long Range) du Projet Sunrise, à la suite de l’achèvement des principales étapes de production dans les ateliers d'Airbus à Toulouse. Les sections avant, centrale et arrière du fuselage, ainsi que les ailes, l’empennage et le train d’atterrissage, sont désormais assemblés.

L’appareil sera transféré cette semaine dans un nouveau hangar pour l’installation des moteurs et des instruments de test en vol, en vue d’un programme d’essais en vol approfondis qui débutera en 2026.

Grâce à une configuration sur-mesure, ces A350-1000ULR permettront d’opérer les vols commerciaux les plus longs au monde, reliant pour la première fois la côte est australienne à Londres et New York sans escale. Doté d’un réservoir additionnel de 20 000 litres et de systèmes optimisés, l’appareil pourra voler jusqu’à 22 heures d’affilée.

Le premier des 12 appareils du Project Sunrise sera livré fin 2026, pour une mise en service commerciale au premier semestre 2027.

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