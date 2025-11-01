Actualité aéronautique

Airbus : livraisons et commandes du mois de octobre 2025

Article publié le 13 novembre 2025 par David Dagouret

Airbus a annoncé avoir livré 78 avions commerciaux à 36 clients pour le mois d'octobre 2025.  

Chaîne d'assemblage Airbus A350

Chaîne d'assemblage Airbus A350

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Airbus a annoncé avoir livré 78 avions commerciaux à 36 clients pour le mois d'octobre 2025 soit 5 avions de plus par rapport à septembre dernier. Sur le plan commercial, le constructeur européen a enregistré 112 nouvelles commandes brutes au cours du mois, soit une forte hausse par rapport au mois précédent.

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