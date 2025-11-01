Airbus livre le premier A400M à l'Indonésie

Article publié le 4 novembre 2025 par David Dagouret

Il s'agit du premier des deux A400M commandés par l'Indonésie en 2021. Le second A400M devrait être livré en 2026.

Airbus Defence and Space a livré au ministère indonésien de la Défense son premier A400M. Cet avion de transport tactique lourd sera exploité par l'armée de l'air indonésienne.

La cérémonie de livraison s'est déroulée sur la base aérienne d'Halim à Jakarta, après la réception de l'appareil dans les locaux d'Airbus à Séville, en Espagne. Il s'agit du premier des deux A400M commandés par l'Indonésie en 2021. Le second A400M devrait être livré en 2026.

Airbus fournira à l'armée de l'air indonésienne une formation complète et des services de soutien afin d'assurer une entrée en service sans encombre.

Dans le cadre de cette livraison d'A400M, l'Indonésie étudiera l'intégration potentielle du nouveau kit de lutte contre les incendies A400M à bord des deux appareils.

L'A400M livré à l'Indonésie est configuré pour le transport de fret et de troupes, les évacuations sanitaires et les missions humanitaires. Il peut transporter une charge utile maximale de 37 tonnes de charges lourdes ou hors gabarit, notamment des hélicoptères, des véhicules et du matériel de secours. Pour une mission standard transportant 30 tonnes, l'A400M a une autonomie de 2 400 milles nautiques, couvrant l'ensemble de l'archipel depuis Jakarta.

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