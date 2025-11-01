Actualité aéronautique
Boeing et Somon Air annoncent un engagement pour un maximum de 14 avions
Article publié le 17 novembre 2025 par David Dagouret
La compagnie du Tadjikistan s'engage pour quatre Boeing 787-9 et dix Boeing 737 Max 8.
Boeing et Somon Air ont annoncé le 6 novembre dernier que la compagnie aérienne nationale du Tadjikistan s'est engagée à passer sa plus importante commande à ce jour, en sélectionnant jusqu'à 14 avions 787 Dreamliner et 737 MAX.
Somon Air exploite actuellement six Boeing 737 NG au départ du Tadjikistan vers 25 destinations en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.
Grâce à l'accord conclu au début du mois de novembre, la compagnie aérienne passera sa toute première commande de gros-porteurs : jusqu'à quatre Boeing 787-9 pour développer son réseau international et jusqu'à dix Boeing 737 Max 8.
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