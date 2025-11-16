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Boeing et Somon Air annoncent un engagement pour un maximum de 14 avions

Média publié le 16 novembre 2025 - Source : Boeing

Boeing et Somon Air annoncent un engagement pour un maximum de 14 avions

© Boeing

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