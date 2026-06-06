Actualité aéronautique
Buraq Air commande 10 appareils de la famille A320neo
Article publié le 26 novembre 2025 par David Dagouret
Buraq Air franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation en choisissant la famille Airbus A320neo pour renouveler et développer sa flotte.
Buraq Air, compagnie aérienne privée libyenne, a signé un protocole d'accord pour l'achat de 10 appareils de la famille A320neo, devenant ainsi un nouveau client d'Airbus.
L'accord a été signé au salon aéronautique de Dubaï par Fouzi Almiqalh, président de l'assemblée générale de Buraq Air, et Benoit de Saint Exupery, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus.
L’arrivée future de ces appareils devrait soutenir les ambitions de Buraq Air, que ce soit dans le renouvellement de sa flotte actuelle ou dans l’ouverture de nouvelles lignes en Libye et vers des destinations régionales.
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