Actualité aéronautique

Cathay Pacific relance sa liaison vers Adélaïde

Article publié le 18 novembre 2025 par David Dagouret

La Compagnie Aérienne de Hong Kong revient dans la capitale de l'Australie-Méridionale avec des vols saisonniers aller-retour et sans escale.

Airbus A350-900 Cathay Pacific

Airbus A350-900 Cathay Pacific

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Cathay Pacific a fait son retour très attendu à Adélaïde avec le lancement de son service saisonnier trois fois par semaine reliant Hong Kong à la capitale de l'Australie-Méridionale. Le premier vol a décollé de l'Aéroport International de Hong Kong peu avant minuit hier (le 11 novembre) et est arrivé à Adélaïde ce matin.

La liaison est opérée en Airbus A350-900. Les horaires des vols sont les suivants (toutes les heures sont locales) : 

  • CX173 Hong kong (HKG) 23H30 Adelaide (ADL) 10H30 +1 mardi, jeudi, samedi.
  • CX174 Adelaide (ADL) 12H00 Hong Kong (HKG) 17H45 mercredi, vendredi, dimanche.

Cathay Pacific dessert désormais six destinations en Australie, à savoir Adélaïde, Brisbane, Cairns, Melbourne, Perth et Sydney. Avec ses vols vers Auckland et Christchurch en Nouvelle-Zélande, la Compagnie Aérienne assure au total près de 100 vols aller-retour par semaine vers l'Océanie pendant la saison hivernale.

cathay

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