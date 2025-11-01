Actualité aéronautique
Delta dévoile ses nouveaux uniformes Distinctly Delta
Article publié le 18 novembre 2025 par David Dagouret
Les tests des nouveaux uniformes débuteront en 2026 et le déploiement complet de la collection est prévu pour 2027.
Delta Air Lines a dévoilé sa nouvelle génération d'uniformes « Distinctly Delta », composée de quatre collections distinctes produites par Lands' End. Chaque détail, de l'emplacement des poches au choix des tissus, a été pensé en collaboration avec 65 000 employés de Delta en uniforme, travaillant au service clientèle dans les aéroports, à bord des avions et dans les opérations techniques.
Cette nouvelle ligne réinvente ce que signifie « être Delta », en associant les couleurs traditionnelles (bleu marine, bordeaux et rouge) à un nouveau rose vif rendant hommage au partenariat de longue date entre Delta et la Breast Cancer Research Foundation. Chaque pièce répond aux normes OEKO-TEX® en matière de sécurité et de performance, et les accessoires de Missoni et Bombas y ajoutent une touche sophistiquée.
Les tests des nouveaux uniformes débuteront en 2026 et le déploiement complet de la collection est prévu pour 2027.
Sur le même sujet
- 03/06 Air Nostrum Engineering & Maintenance renouvelle pour cinq ans son contrat global de maintenance avec ATR
- 03/06 easyJet ouvre deux nouvelles liaisons entre la France et le Maroc pour l’hiver 2026
- 03/06 Ethiopian Airlines confirme une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner
- 03/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026
- 03/06 L’Airbus A350-1000ULR de Qantas réalise son premier vol à Toulouse
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes