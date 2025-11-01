Delta dévoile ses nouveaux uniformes « Distinctly Delta »

Article publié le 18 novembre 2025 par David Dagouret

Les tests des nouveaux uniformes débuteront en 2026 et le déploiement complet de la collection est prévu pour 2027.

Delta Air Lines a dévoilé sa nouvelle génération d'uniformes « Distinctly Delta », composée de quatre collections distinctes produites par Lands' End. Chaque détail, de l'emplacement des poches au choix des tissus, a été pensé en collaboration avec 65 000 employés de Delta en uniforme, travaillant au service clientèle dans les aéroports, à bord des avions et dans les opérations techniques.

Cette nouvelle ligne réinvente ce que signifie « être Delta », en associant les couleurs traditionnelles (bleu marine, bordeaux et rouge) à un nouveau rose vif rendant hommage au partenariat de longue date entre Delta et la Breast Cancer Research Foundation. Chaque pièce répond aux normes OEKO-TEX® en matière de sécurité et de performance, et les accessoires de Missoni et Bombas y ajoutent une touche sophistiquée.

Les tests des nouveaux uniformes débuteront en 2026 et le déploiement complet de la collection est prévu pour 2027.

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