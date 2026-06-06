Actualité aéronautique
Diamond Aircraft livre trois avions de surveillance DA62 MPP à la Grèce
Article publié le 26 novembre 2025 par David Dagouret
Ces trois appareils seront exploités par le ministère grec de la crise climatique et de la protection civile.
Diamond Aircraft Industries a annoncé la livraison de trois avions de mission spéciale DA62 MPP (Plateforme Multi-Utilisation) au ministère grec de la crise climatique et de la protection civile.
Les avions DA62 MPP sont équipés de technologies de surveillance et de communication de pointe, conçues pour appuyer les opérations de lutte contre les incendies, de recherche et de sauvetage, ainsi que les opérations de renseignement en temps réel.
Chaque appareil comprend :
- Caméra Trakka TC-375 EO/IR : Imagerie électro-optique et infrarouge haute résolution pour les opérations de jour et de nuit.
- Système de localisation de téléphones mobiles ARTEMIS de Smith Myers : permet un suivi précis de la localisation des appareils mobiles pour faciliter les missions de sauvetage.
- Système de gestion de mission CarteNav AIMS-ISR : rationalise la planification, l’exécution et l’intégration des données de mission.
- Liaison de données en visibilité directe et au-delà : facilite la transmission en temps réel de données de renseignement aux stations au sol.
- Liaison de données 4G/5G : assure des canaux de communication robustes et sécurisés.
- Radio VHF maritime : Améliore la coordination lors des opérations côtières et maritimes.
Le contrat global, signé à Athènes, comprend non seulement les aéronefs, mais aussi les stations au sol, la formation, les pièces de rechange et le soutien à long terme. Le maître d'œuvre ATESE SA, en collaboration avec Diamond Aircraft et son représentant local IHOR, a joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce projet, depuis les premiers vols de démonstration en novembre 2022 jusqu'à l'achèvement des livraisons en octobre 2025.
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