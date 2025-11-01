Dubaï AirShow 2025 : Etihad commande des Airbus A330neo

Article publié le 18 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne a également annoncé l'achat de sept A350-1000 supplémentaire et de trois Airbus A350F.

Etihad Airways a annoncé une commande ferme de six A330-900, devenant ainsi le dernier client de l'A330neo. En outre, la compagnie aérienne a révélé avoir passé commande de sept A350-1000 supplémentaires (portant son total pour ce type d'appareil à 27) et de trois A350F (portant ainsi à 10 le nombre d'A350F commandés par la compagnie).

L'accord a été signé au salon aéronautique de Dubaï, où Etihad Airways a également annoncé la location de neuf A330-900 auprès d'Avolon.

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