Dubaï AirShow 2025 : accord historique entre flydubai et Airbus

Article publié le 18 novembre 2025 par David Dagouret

flydubai a signé un protocole d'accord avec Airbus portant sur 150 appareils A321neo, devenant ainsi un nouveau client d'Airbus.

flydubai a signé un protocole d'accord avec Airbus portant sur 150 appareils A321neo, devenant ainsi un nouveau client d'Airbus. Son Altesse Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président de flydubai, a signé le protocole d'accord avec Christian Scherer, PDG d'Airbus Commercial Aircraft, lors d'une cérémonie de signature à laquelle a assisté Ghaith Al Ghaith, PDG de flydubai, lors de la deuxième journée du salon aéronautique de Dubaï 2025.

L'ajout de la dernière génération d'A321neo soutiendra la stratégie de flydubai visant à étendre son réseau.

À la fin du mois d'octobre 2025, plus de 7 200 appareils A321neo avaient été commandés par près de 100 clients à travers le monde.

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