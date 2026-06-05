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Dubai AirShow 2025 : Air Europa a signé un protocole d'accord pour l'acquisition d'Airbus A350-900

Article publié le 24 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne espagnole Air Europa a signé un protocole d'accord avec Airbus pour l'acquisition de 40 appareils A350-900.

Dubai AirShow 2025 : Air Europa a signé un protocole d'accord pour l'acquisition de 40 Airbus A350-900

Dubai AirShow 2025 : Air Europa a signé un protocole d'accord pour l'acquisition de 40 Airbus A350-900

© Airbus

La compagnie aérienne espagnole Air Europa a signé un protocole d'accord avec Airbus pour l'acquisition de 40 appareils A350-900. Cet accord, qui constitue la pierre angulaire du renouvellement de la flotte long-courrier d'Air Europa, a été annoncé, la semaine dernière, lors du salon aéronautique de Dubaï. 

L'introduction de l'A350 accélérera le renouvellement de la flotte long-courrier existante d'Air Europa et stimulera la croissance rentable sur les marchés clés d'Amérique

À la fin du mois d'octobre 2025, la famille A350 avait remporté plus de 1 400 commandes auprès de 64 clients dans le monde entier.

a350

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