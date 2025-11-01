Dubaï AirShow 2025 : Air Sénégal commande des Boeing 737 Max

Article publié le 21 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne ouest-africaine s'est engagée à commander neuf avions 737 Max 8.

Boeing et Air Sénégal ont annoncé, lors du salon aéronautique de Dubaï, que la compagnie aérienne ouest-africaine s'était engagée à commander neuf avions 737 Max 8. Une fois finalisée, cette commande de 737 Max constituera le plus important achat d'avions jamais réalisé par la compagnie aérienne et sa première commande d'avions Boeing depuis 2004.

Avec l'introduction du Boeing 737 Max 8 dans sa flotte d'appareils monocouloirs, Air Sénégal étendra son réseau en Europe et lancera de nouvelles liaisons entre Dakar et le Moyen-Orient et les Amériques.

Sur le même sujet