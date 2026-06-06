Dubai Airshow 2025 : Découvrez le C-17 des Émirats arabes unis (photos)

Article publié le 27 novembre 2025 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net vous propose une immersion à bord du C-17 Globemaster III des Émirats arabes unis, exposé au statique lors du Dubai Airshow 2025.

Lors de l'édition 2025 du salon aéronautique de Dubaï, le public a pu approcher de près cet appareil militaire emblématique, habituellement réservé aux opérations stratégiques et rarement accessible au grand public. Pour l’occasion, les visiteurs avaient la possibilité de monter à bord et de découvrir l’aménagement intérieur de ce transporteur lourd, au cœur des capacités aériennes des Émirats.

Nous vous invitons à les clichés consacrés à cette visite du C-17 présenté sur le tarmac de Dubaï.