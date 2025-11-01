Dubaï AirShow 2025 : Emirates commande 65 Boeing 777X supplémentaires

Article publié le 18 novembre 2025 par David Dagouret

La nouvelle commande de 65 avions de ligne 777-9 a été annoncée lors d'une cérémonie de signature au salon aéronautique de Dubaï.

Boeing et Emirates ont annoncé que la compagnie aérienne avait passé sa troisième commande d'avions 777X afin de soutenir son expansion future et de répondre à la demande croissante en matière de transport aérien. La nouvelle commande de 65 avions de ligne 777-9 a été annoncée lors d'une cérémonie de signature au salon aéronautique de Dubaï.

Emirates est l'un des premiers clients de la nouvelle famille 777X et a déjà passé deux commandes pour un total de 205 avions. Cette nouvelle commande porte à 270 le nombre d'appareils 777X commandés par Emirates, comprenant les modèles 777-9 et 777-8, consolidant ainsi sa position de plus gros client du 777X.

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