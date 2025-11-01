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Dubaï AirShow 2025 : Emirates commande 65 Boeing 777X supplémentaires

Article publié le 18 novembre 2025 par David Dagouret

La nouvelle commande de 65 avions de ligne 777-9 a été annoncée lors d'une cérémonie de signature au salon aéronautique de Dubaï.

Dubaï AirShow 2025 : Emirates commande 65 Boeing 777X supplémentaires

Dubaï AirShow 2025 : Emirates commande 65 Boeing 777X supplémentaires

© Boeing

Boeing et Emirates ont annoncé que la compagnie aérienne avait passé sa troisième commande d'avions 777X afin de soutenir son expansion future et de répondre à la demande croissante en matière de transport aérien. La nouvelle commande de 65 avions de ligne 777-9 a été annoncée lors d'une cérémonie de signature au salon aéronautique de Dubaï.

Emirates est l'un des premiers clients de la nouvelle famille 777X et a déjà passé deux commandes pour un total de 205 avions. Cette nouvelle commande porte à 270 le nombre d'appareils 777X commandés par Emirates, comprenant les modèles 777-9 et 777-8, consolidant ainsi sa position de plus gros client du 777X.

Emirates

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