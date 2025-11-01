Dubai AirShow 2025 : Emirates s'apprête à exploiter la plus grande flotte internationale d'avions long courrier équipés de Starlink

Article publié le 21 novembre 2025 par David Dagouret

Le service Wi-Fi Starlink d’Emirates sera gratuit pour l’ensemble des passagers des avions équipés de Starlink, dans toutes les classes de voyage.

Emirates va déployer le Wi-Fi Starlink sur l'ensemble de sa flotte, à commencer par les Boeing 777 en novembre 2025, avec un déploiement complet prévu d’ici mi-2027.

La connectivité Starlink permettra aux clients d'Emirates de regarder des contenus en streaming, de jouer, de passer des appels, de travailler et de naviguer sur les réseaux sociaux tout au long de leur voyage, simultanément sur les écrans individuels installés à chaque siège et sur leurs appareils personnels, et garantissant une expérience connectée fluide dans toutes les classes.

Emirates prévoit d'installer Starlink sur l'ensemble de sa flotte, soit 232 appareils, au cours des deux prochaines années. La compagnie aérienne a déjà équipé son premier avion avec Starlink, l'A6-EPF, un Boeing 777-300ER actuellement exposé au salon aéronautique de Dubaï (Dubaï Airshow), où les visiteurs peuvent tester la connectivité haut débit sur site.

Le premier vol commercial Emirates équipé du système Starlink décollera juste après le salon aéronautique, lorsque l'A6-EPF reprendra son service, marquant ainsi le début d'un déploiement accéléré sur l'ensemble de la flotte. La compagnie équipera environ 14 avions par mois avec Starlink, l'installation sur la flotte d'Airbus A380 débutant quant à elle en février 2026.

Emirates prévoit d’installer deux antennes sur chaque Boeing 777 et, pour la première fois dans l’industrie, trois antennes sur chaque Airbus A380, garantissant les niveaux les plus élevés de connectivité, de capacité et de couverture dans toutes les cabines, pour une expérience client optimisée. La télévision en direct via Starlink sera également disponible, dans un premier temps sur les appareils personnels, puis sur les écrans intégrés aux sièges à partir de fin décembre 2025.

Le service Wi-Fi Starlink d’Emirates sera gratuit pour l’ensemble des passagers des avions équipés de Starlink, dans toutes les classes de voyage, et accessible d’un simple clic ne nécessitant aucun paiement ni adhésion au programme de fidélité Skywards.

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