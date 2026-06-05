Dubai AirShow 2025 : Ethiopian Airlines a commandé six A350-900 supplémentaires

Article publié le 24 novembre 2025 par David Dagouret

Cet accord a été signé au salon aéronautique de Dubaï par M. Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, et Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus.

Ethiopian Airlines a passé une commande ferme de six Airbus A350-900, renforçant ainsi sa position de premier client A350 en Afrique. Cet accord a été signé au salon aéronautique de Dubaï par M. Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, et Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus.

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