Dubaï AirShow 2025 : Ethiopian Airlines s'engage pour 11 Boeing 737 Max

Article publié le 18 novembre 2025 par David Dagouret

L'accord portant sur 11 737 Max 8, signé au salon aéronautique de Dubaï, permettra à Ethiopian Airlines de développer ses réseaux régionaux et internationaux et d'étendre son hub d'Addis-Abeba.

Boeing et Ethiopian Airlines ont annoncé que la compagnie aérienne africaine s'était engagée à acheter 11 jets 737 Max supplémentaires. L'accord portant sur 11 737 Max 8, signé au salon aéronautique de Dubaï, permettra à Ethiopian Airlines de développer ses réseaux régionaux et internationaux et d'étendre son hub d'Addis-Abeba.

Ethiopian Airlines exploite la plus grande flotte d'avions Boeing en Afrique et possède le plus grand carnet de commandes de 737 Max, 777X et 787 Dreamliner du continent.

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