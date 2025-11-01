Actualité aéronautique
Dubai AirShow 2025 : Gulf Air augmente sa commande de Boeing 787 Dreamliner
Article publié le 21 novembre 2025 par David Dagouret
La compagnie aérienne nationale de Bahreïn commande 15 avions 787, renforçant ainsi son engagement pris en juillet 2025.
Lors du salon aéronautique de Dubaï, Boeing et Gulf Air ont annoncé que la compagnie aérienne avait finalisé une commande ferme de 15 Boeing 787 Dreamliner, avec une option pour trois appareils supplémentaires.
Cette commande ajoute trois Boeing 787 à l'engagement pris par la compagnie aérienne en juillet dernier et porte le carnet de commandes de Gulf Air à 17 appareils gros-porteurs polyvalents.
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