Dubai AirShow 2025 : IndiaOne Air signe une lettre d'intention pour l'acquisition d'avions De Havilland Canada Twin Otter série 300-G.

Article publié le 24 novembre 2025 par David Dagouret

Cette lettre d'intention porte sur l'acquisition d'un maximum de dix avions Twin Otter série 300-G.

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) a annoncé qu'IndiaOne Air, une compagnie aérienne régionale basée en Inde, a signé une lettre d'intention (LOI) pour l'acquisition d'un maximum de dix avions Twin Otter série 300-G.

L'annonce a été faite lors du salon aéronautique de Dubaï 2025, marquant une étape importante pour les deux sociétés, IndiaOne Air élargissant sa flotte et De Havilland Canada renforçant sa présence sur le marché régional de l'aviation en pleine croissance en Inde.

L'ajout du Twin Otter 300-G à leur flotte permettra à IndiaOne Air de remplir sa mission qui consiste à desservir les régions éloignées et mal desservies de l'Inde.

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