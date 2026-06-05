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Dubai AirShow 2025 : Le Maroc a commandé dix hélicoptères Airbus H225M

Article publié le 24 novembre 2025 par David Dagouret

Le contrat avec Airbus Helicopters comprend également un ensemble de services d'assistance et de maintenance avec des services connectés.

Airbus H225M

Airbus H225M

© Airbus

Le Royaume du Maroc a signé un contrat avec Airbus Helicopters pour dix hélicoptères H225M. Les H225M seront équipés pour les opérations de recherche et sauvetage au combat et seront exploités par l'armée de l'air royale marocaine (Forces royales air). Ils remplaceront les Puma actuels, en service depuis plus de 40 ans.

Les H225M de l'armée de l'air royale marocaine seront équipés d'un double treuil, d'un projecteur et d'un système électro-optique Safran Euroflir 410. Ils pourront transporter des mitrailleuses et un système de guerre électronique pour leur autoprotection.

Le contrat avec Airbus Helicopters comprend également un ensemble de services d'assistance et de maintenance avec des services connectés.

Plus de 360 H225 et H225M sont en service dans le monde, totalisant près de 980 000 heures de vol. Parmi ses clients militaires figurent la France, les Pays-Bas, la Hongrie, le Brésil, le Mexique, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, l'Irak et le Koweït.

h225m

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