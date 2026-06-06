easyJet annonce 3 nouvelles lignes vers l’Angleterre

Article publié le 27 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie orange lancera les liaisons Nice-Birmingham, Paris CDG-Londres Stansted et Montpellier-Manchester.

easyJet a annoncé le lancement de trois nouvelles liaisons internationales vers l’Angleterre : Nice-Birmingham, CDG-Londres Stansted (exclusivité easyJet) et Montpellier-Manchester (exclusivité easyJet) toutes desservies à partir du printemps prochain avec 2 vols par semaine (lundi et vendredi).

Depuis Nice, la liaison vers Birmingham Intl sera opérée à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi), elle sera lancée le 1er mai 2026.

Le 05 mars 2026 sera lancée la ligne entre Paris-CDG et Londres Stansted. Elle sera opérée à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi).

Enfin, le 30 mars 2026, la ligne entre Montpellier-Manchester sera lancée à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi).

En France, easyJet propose en tout 49 lignes vers le Royaume-Uni en incluant ces nouveautés.

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