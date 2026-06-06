Actualité aéronautique

Emirates commande 8 Airbus A350-900 supplémentaires

Article publié le 26 novembre 2025 par David Dagouret

La commande signé lors du salon aéronautique de Dubaï, est estimé à 3,4 milliards de dollars.

Emirates inaugure son Airbus A350 sur la ligne Lyon-Dubaï

Emirates inaugure son Airbus A350 sur la ligne Lyon-Dubaï

© Jordan Bineau pour Aeroweb-fr.net

Emirates inaugure son Airbus A350 sur la ligne Lyon-Dubaï

Emirates a annoncé lors du Salon Aéronautique de Dubaï la commande de 8 Airbus A350-900 supplémentaires, propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB84. Cette commande additionnelle, d'une valeur de 3,4 milliards d’USD, vient s'ajouter aux 13 A350 déjà livrés, et porte le total des A350-900 commandés par la compagnie à 73 appareils. 

Les 8 A350-900 supplémentaires commandés aujourd'hui devraient être livrés en 2031.

emirates

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Dassault Mystère IV-A (48) SW-51 Mustang (LY-BRQ) Canadair CT-133 Silver Star (F-AYMD) MS-893A Rallye Commodore 180 (F-BOVD) Cessna 172M Skyhawk (HB-CEO) Cessna 172N Skyhawk 100 II (F-GBQH)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net