Emirates commande 8 Airbus A350-900 supplémentaires

Article publié le 26 novembre 2025 par David Dagouret

La commande signé lors du salon aéronautique de Dubaï, est estimé à 3,4 milliards de dollars.

Emirates a annoncé lors du Salon Aéronautique de Dubaï la commande de 8 Airbus A350-900 supplémentaires, propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB84. Cette commande additionnelle, d'une valeur de 3,4 milliards d’USD, vient s'ajouter aux 13 A350 déjà livrés, et porte le total des A350-900 commandés par la compagnie à 73 appareils.

Les 8 A350-900 supplémentaires commandés aujourd'hui devraient être livrés en 2031.

Sur le même sujet