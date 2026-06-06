Actualité aéronautique
Emirates : nouvelle phase de rétrofit sur 111 appareils
Article publié le 27 novembre 2025 par David Dagouret
Le programme de modernisation de la flotte d'Emirates entre dans sa phase suivante, avec 60 A380 et 51 Boeing 777 qui seront équipés des dernières innovations cabine de la compagnie.
Le programme de modernisation de la flotte d'Emirates entre dans sa phase suivante, avec 60 A380 et 51 Boeing 777 qui seront équipés des dernières innovations cabine de la compagnie. À partir d'août 2026, Emirates introduira sur ces appareils une série de nouveaux produits à bord, ainsi qu'un système de divertissement en vol nouvelle génération entièrement immersif, et une connectivité Wi-Fi de pointe avec Starlink.
Emirates Engineering, en collaboration avec ses partenaires Airbus, Safran, Recaro, Panasonic, Starlink et UUDS, déploiera les tout derniers designs de sièges, ainsi qu’un nouveau salon à bord de 60 A380. Ces aménagements seront associés au système de divertissement en vol avancé Astrova de Panasonic, afin d'offrir une expérience passager optimisée et homogénéisée sur 111 prochains appareils.
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