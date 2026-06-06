Actualité aéronautique
flydubai signe un protocole d'accord pour 75 Boeing 737 MAX
Article publié le 26 novembre 2025 par David Dagouret
Ce nouvel accord est le quatrième achat de 737 MAX par la compagnie aérienne et comprend des options pour 75 appareils supplémentaires
Boeing et flydubai ont annoncé, le 19 novembre dernier, lors du salon aéronautique de Dubaï, que la compagnie aérienne avait signé un protocole d'accord pour son quatrième achat de 737 MAX. L'accord portant sur 75 commandes et 75 options permettra à flydubai de moderniser sa flotte et d'étendre encore son réseau en pleine expansion.
La compagnie aérienne basée à Dubaï a déclaré que le rendement énergétique, l'autonomie et la fiabilité du 737 MAX lui ont permis d'étendre son réseau, qui couvre désormais plus de 135 destinations, dont de nouvelles liaisons vers Lasi, Nairobi, Riga, en Lettonie, entre autres villes.
Ce nouvel accord permet à flydubai de tirer parti de la flexibilité et de la communalité de la famille 737 MAX, tout en exploitant la taille et l'autonomie uniques des modèles 737-8, 737-9 et 737-10 pour répondre à la croissance de ses activités.
flydubai exploite actuellement 96 avions Boeing 737. Une fois finalisé, le nouvel accord s'ajouterait aux commandes en cours de 737 MAX issues d'achats antérieurs.
En 2023, flydubai a également passé sa toute première commande d'avions gros-porteurs avec l'achat de 30 jets 787 Dreamliner.
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