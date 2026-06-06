Actualité aéronautique

JetBlue annonce un nouveau service entre Boston et Barcelone et Milan

Article publié le 26 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne renforce son engagement envers Boston avec son tout premier service vers l'Italie et une deuxième ville en Espagne, avec des vols quotidiens pendant la saison estivale.  

Airbus A321neo Jetblue

Airbus A321neo Jetblue

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

JetBlue a annoncé son intention de lancer une nouvelle liaison saisonnière estivale quotidienne au départ de Boston vers deux grandes villes européennes : Milan, en Italie, et Barcelone, en Espagne. Les vols vers ces deux villes seront assurés au départ de l'aéroport international Logan de Boston (BOS). Les vols à destination de l'aéroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (BCN) débuteront le 16 avril 2026, et ceux à destination de l'aéroport Milan Malpensa (MXP) le 11 mai 2026.

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