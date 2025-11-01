Korean Air renouvelle sa certification CEIV Pharma de l'IATA

Article publié le 7 novembre 2025 par David Dagouret

Le programme CEIV Pharma de l'IATA est une référence mondiale en matière de qualité et d'expertise dans la manutention et le transport de produits pharmaceutiques.

Korean Air a renouvelé sa certification auprès du Centre d'excellence pour les validateurs indépendants en logistique pharmaceutique (CEIV Pharma) de l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA).

Le programme CEIV Pharma de l'IATA est une référence mondiale en matière de qualité et d'expertise dans la manutention et le transport de produits pharmaceutiques. Pour obtenir cette certification, les organisations sont soumises à une évaluation rigoureuse par des experts internationaux sur plus de 280 critères couvrant les procédures de transport, les installations de stockage, les équipements et la conformité réglementaire.

Korean Air a obtenu la certification CEIV Pharma pour la première fois en juin 2019 et a joué un rôle crucial pendant la pandémie de COVID-19 en transportant en toute sécurité des vaccins et d'autres fournitures médicales dans le monde entier. La certification doit être renouvelée tous les trois ans, et il s'agit de la deuxième certification de Korean Air après celle de 2022.

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