Actualité aéronautique
LATAM Airlines lance deux vols directs au départ d’Amsterdam et de Bruxelles vers São Paulo
Article publié le 25 novembre 2025 par David Dagouret
LATAM Airlines connectera Amsterdam et Bruxelles à São Paulo avec de nouveaux vols directs dès 2026.
LATAM Airlines poursuit l’expansion de sa présence en Europe et renforce sa connectivité avec l’Amérique du Sud. La compagnie aérienne a annoncé le lancement de deux nouvelles liaisons directes vers São Paulo (GRU) au départ d’Amsterdam et de Bruxelles.
À partir d’avril 2026, LATAM inaugurera la route Amsterdam (AMS) – São Paulo (GRU) avec trois vols hebdomadaires, établissant ainsi une nouvelle liaison directe entre les Pays-Bas et le Brésil. En juin 2026, la compagnie commencera également à opérer la ligne Bruxelles (BRU) – São Paulo (GRU), avec trois fréquences par semaine reliant la capitale de l’Union européenne au principal hub sud-américain.
En complément de ces nouvelles routes, LATAM a confirmé le renforcement des opérations entre l’Europe et le Brésil à partir de 2026 :
- Rome – São Paulo : vols quotidiens à partir de juin 2026
- Barcelone – São Paulo : vols quotidiens à partir de juin 2026
- Madrid – São Paulo : deux vols quotidiens à partir de juillet 2026
Tous les nouveaux vols seront opérés en Boeing 787-9, configurés avec 30 sièges en Classe Affaires et 270 en Classe Économique.
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