LATAM Airlines lance deux vols directs au départ d’Amsterdam et de Bruxelles vers São Paulo

Article publié le 25 novembre 2025 par David Dagouret

LATAM Airlines connectera Amsterdam et Bruxelles à São Paulo avec de nouveaux vols directs dès 2026.

LATAM Airlines poursuit l’expansion de sa présence en Europe et renforce sa connectivité avec l’Amérique du Sud. La compagnie aérienne a annoncé le lancement de deux nouvelles liaisons directes vers São Paulo (GRU) au départ d’Amsterdam et de Bruxelles.

À partir d’avril 2026, LATAM inaugurera la route Amsterdam (AMS) – São Paulo (GRU) avec trois vols hebdomadaires, établissant ainsi une nouvelle liaison directe entre les Pays-Bas et le Brésil. En juin 2026, la compagnie commencera également à opérer la ligne Bruxelles (BRU) – São Paulo (GRU), avec trois fréquences par semaine reliant la capitale de l’Union européenne au principal hub sud-américain.

En complément de ces nouvelles routes, LATAM a confirmé le renforcement des opérations entre l’Europe et le Brésil à partir de 2026 :

Rome – São Paulo : vols quotidiens à partir de juin 2026

Barcelone – São Paulo : vols quotidiens à partir de juin 2026

Madrid – São Paulo : deux vols quotidiens à partir de juillet 2026

Tous les nouveaux vols seront opérés en Boeing 787-9, configurés avec 30 sièges en Classe Affaires et 270 en Classe Économique.

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