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Le Groupe Emirates établit un nouveau bénéfice semestriel record pour l’exercice 2025-2026
Article publié le 17 novembre 2025 par David Dagouret
Une fois pris en compte le taux d’imposition, le résultat après impôt du Groupe est ressorti à 10,6 milliards d’AED (2,9 milliards d’USD), soit une progression de 13 % sur un an.
Le Groupe Emirates a publie une nouvelle performance financière semestrielle record, portant son résultat avant impôt à 12,2 milliards d’AED (3,3 milliards d’USD) pour les six premiers mois de l’exercice 2025-26, affichant ainsi pour la quatrième année consécutive une rentabilité record sur le semestre.
Une fois pris en compte le taux d’imposition, le résultat après impôt du Groupe est ressorti à 10,6 milliards d’AED (2,9 milliards d’USD), soit une progression de 13 % sur un an.
Le Groupe a maintenu une performance opérationnelle remarquable, comme en atteste l’excédent brut d’exploitation robuste de 21,1 milliards d’AED (5,7 milliards d’USD) enregistré sur la période, ce qui représente une amélioration de 3 % par rapport aux 20,4 milliards d’AED (5,6 milliards d’USD) publiés pour le premier semestre l’année dernière.
Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 75,4 milliards d’AED (20,6 milliards d’USD) pour les six premiers mois de l’exercice 2025-26, en progression de 4 % par rapport aux 70,8 milliards d’AED (19,3 milliards d’USD) affichés au premier semestre l'année dernière.
À la clôture du premier semestre 2025-26, le Groupe affichait une trésorerie record de 56 milliards d’AED (15,2 milliards d’USD) au 30 septembre 2025, contre 53,4 milliards d’AED (14,6 milliards d’USD) au 31 mars 2025. Le Groupe a ainsi pu s’appuyer sur sa solidité financière pour répondre aux besoins de l'entreprise, ce qui inclut le financement des nouvelles livraisons d’appareils et le service des emprunts obligataires existants. Le Groupe a également versé à son actionnaire le solde de 2 milliards d’AED (545 millions d’USD) du dividende de 6 milliards d’AED (1,6 milliards d’USD) annoncé au cours de l'exercice 2024-25.
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